В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми (фото)

В автобусе находилось 10 человек.

В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Сообщение о пожаре на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи поселка Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области, поступило к спасателям сегодня, 28 октября, в 12:28.

Установлено, что во время движения загорелся рейсовый автобус "Эталон". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

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Огнем уничтожен автобус на площади 20 м кв. Погибших и пострадавших нет. В 12:58 огонь был локализован и в 13:24 ликвидирован.

На данный момент правоохранители устанавливают причины пожара.

Напомним, на Львовщине на прошлой неделе загорелись два автобуса с пассажирами.