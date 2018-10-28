В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми (фото)
В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Сообщение о пожаре на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи поселка Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области, поступило к спасателям сегодня, 28 октября, в 12:28.
Установлено, что во время движения загорелся рейсовый автобус "Эталон". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.
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Огнем уничтожен автобус на площади 20 м кв. Погибших и пострадавших нет. В 12:58 огонь был локализован и в 13:24 ликвидирован.
На данный момент правоохранители устанавливают причины пожара.
Напомним, на Львовщине на прошлой неделе загорелись два автобуса с пассажирами.