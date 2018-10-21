Новый пожар на Львовщине: во время движения загорелся автобус с 44 пассажирами (фото)
В пригороде Львова во время движения загорелся пассажирский автобус, в котором находилось более 40 человек.
Как сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 20 октября в 21:53 поступило сообщение о пожаре в автобусе Neoplan в селе Оброшино Пустомытовского района.
На место происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение г. Пустомыты.
«Пожар ликвидировали в 22:24. Огнем уничтожены моторный отсек, задние фары, бампер и салон автобуса на площади 8 кв. м. Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал», - информируют в ведомстве.
Как уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, автобус перевозил пассажиров по маршруту "Турка - Львов".
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На момент возгорания в салоне автобуса находились 44 пассажира. Предварительно установлено, что причиной возгорания может быть неисправность электросети», - сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Отметим, это уже второй пожар автобуса за сутки на Львовщине.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 октября, в 02.00 на автотрассе Львов - Самбор возле села Ставчаны во время движения загорелся туристический автобус, в котором находилось около 50 пассажиров.