Соседи рассказали о жестокости керченского стрелка Рослякова: в детстве душил котов веревками (видео)

По словам соседей, устроивший в Керчи массовое убийство Росляков в детстве котов ловил, душил их веревками.

Соседка Влада Рослякова, устроившего бойню в колледже Керчи, рассказала, что в детстве он издевался над животными.

Журналисты приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который совершил массовое убийство, передает "КерчьИнфо".

По этому адресу Влад последнее время не проживал, но соседи помнят его детство: "Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру".

Позже оперативная группа направилась на другой адрес, где фактически проживал убийца.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.