Соседи рассказали о жестокости керченского стрелка Рослякова: в детстве душил котов веревками (видео)
Соседка Влада Рослякова, устроившего бойню в колледже Керчи, рассказала, что в детстве он издевался над животными.
Журналисты приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который совершил массовое убийство, передает "КерчьИнфо".
По этому адресу Влад последнее время не проживал, но соседи помнят его детство: "Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру".
Позже оперативная группа направилась на другой адрес, где фактически проживал убийца.
Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба.
Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.