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Соседи рассказали о жестокости керченского стрелка Рослякова: в детстве душил котов веревками (видео)

09:33, 18 октября 2018
Общество
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Росляков покончил с собой / фото Mash

Журналисты приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который совершил массовое убийство, передает "КерчьИнфо".

По этому адресу Влад последнее время не проживал, но соседи помнят его детство: "Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада)  разошлись, он переехал в другую квартиру".

Позже оперативная группа направилась на другой адрес, где фактически проживал убийца.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Крым#убийство#Керчь#Владислав Росляков