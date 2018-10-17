Стрельба и взрыв: соцсети сообщают об автоматчиках и теракте в колледже Керчи

Очевидцы звонили в редакцию и говорили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами.

Соцсети и местные сайты сообщают об автоматчиках и теракте в колледже в Керчи.

Как сообщает KERCH.COM.RU, взрыв произошел на первом этаже, на втором этаже была стрельба. Вследствие трагедии погибло более десяти человек и более тридцати пострадали.

Керчь.ФМ сообщает, что очевидцы звонили в редакцию и говорили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами.

Читайте такжеВ оккупированной Керчи прогремел взрыв в колледже: много погибших и пострадавших (фото)

«Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами», - сказали керчане.

На месте задействованы все медики, МЧС и полиция. На данный момент по сведениям Telegram-канала Mash, МЧС не дает комментариев и отправляет в Национальный антитеррористический комитет. Силовики рассматривают версию теракта в керченском колледже.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв баллонов с газом, однако колледж не был газифицирован. Возможно, внутри были баллоны с газом.