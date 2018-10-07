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В центре Киева толпа подростков ограбила магазин

23:58, 07 октября 2018
Происшествия
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Некоторые товары они разбрасывали по улице / фото: facebook.com/abakalinskaya

Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская. Она видела, как человек 70 прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку.

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Дети "вылетали из магазина с бутылками, жвачками", а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.

На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро "Арсенальная". 

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Теги: #Киев#подростки#ограбление#магазин