В центре Киева толпа подростков ограбила магазин
23:58, 07 октября 2018Происшествия
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Дети были в возрасте от 10 до 16 лет и даже младше.
Некоторые товары они разбрасывали по улице / фото: facebook.com/abakalinskaya
В Киеве, 7 октября, около 15 подростков в возрасте от 10 до 16 лет и дети помладше разгромили магазин на улице Грушевского.
Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская. Она видела, как человек 70 прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку.
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Дети "вылетали из магазина с бутылками, жвачками", а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.
На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро "Арсенальная".
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