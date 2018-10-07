В центре Киева толпа подростков ограбила магазин

Дети были в возрасте от 10 до 16 лет и даже младше.

В Киеве, 7 октября, около 15 подростков в возрасте от 10 до 16 лет и дети помладше разгромили магазин на улице Грушевского.

Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская. Она видела, как человек 70 прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку.

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Дети "вылетали из магазина с бутылками, жвачками", а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.

На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро "Арсенальная".