В России в ужасном ДТП погиб известный певец-номинант премии "Грэмми" (видео)

Грузовик снес несколько легковых автомобилей в кювет. За рулем одной из машин и был Михаил Луконин. От полученных травм он скончался.

Минувшей ночью под Псковом произошла ужасная авария. Фура въехала в легковой автомобиль. За рулем машины находился известный российский певец Михаил Луконин.

От полученных травм мужчина скончался. Ему было 49 лет. У певца осталась дочь Полина, передает StarHit.

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Позднее в Сети появились кадры, на которых видно, как фура задевает несколько легковых автомобилей, их сносит в кювет. По сообщениям очевидцев произошедшего, грузовой автомобиль на большой скорости влетел в стоявшие в пробке автомобили. Водитель фуры путается в показаниях, почему это произошло. Сначала он заявил, что уснул за рулем, а позже сказал иное — потянулся за документами.

"Пробки из-за светофоров, где ремонт дороги идет! Я свидетель этого ДТП. Все стояли на месте. Фургон на полном ходу влетел в машины. Скорая приехал через 30 минут. Вызывала моя девушка! Водитель Toyota был еще жив", — написал пользователь социальной сети в группе, где делятся информацией об авариях в Ленинградской области.

Луконин записал около 800 произведений на восьми языках. Его пластинка "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" была удостоена номинации на премию "Грэмми".