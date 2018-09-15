В Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метро

В результате пожара никто не пострадал.

В Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метрополитена.

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Об этом сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

«В 14.05 станция метро «Имени А. С. Масельского» закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда Холодногорско-Заводской линии следуют через указанную станцию без остановок», - отметил он.

Битнер уточнил, что в подземном переходе станции метро горит торговый киоск, который находится на балансе коммунального предприятия "Підземне місто".

В свою очередь помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил УНИАН, что информация о возгорании киоска в подземном переходе станции метро «Имени А. С. Масельского» поступила в 14.00. На место были отправлены четыре экипажа спасателей. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 14.30 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.