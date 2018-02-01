В Киеве в час пик возле метро "Лукьяновская" загорелся МАФ (фото, видео)
09:31, 01 февраля 2018Происшествия
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Загорелся киоск с цветами прямо возле остановки трамвая.
В Киеве в районе метро "Лукьяновская" случился пожар - загорелся киоск с цветами около остановки трамвая.
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Сейчас над киоском стоит густой столб дыма, горит также навес, передает 112.ua.
Пожарных на месте пока что нет. О пострадавших пока не известно. Трамваи курсируют в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, 23 января вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области, по ул. Широкая, 4, в результате взрыва в двухэтажном жилом доме (на 16 квартир) произошло разрушение двух квартир с последующим возникновением пожара.
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