Поляку, который в Киеве зарезал мужчину и ранил женщину, инкриминируют умышленное убийство

Иностранцу оказывают медицинскую помощь в связи с полученными телесными повреждениями, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Гражданину Польши, напавшему с ножом на двух прохожих в Киеве, инкриминируют умышленное убийство и покушение на убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

"Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 28-летнему гражданину Польши по факту умышленного убийства одного человека и покушения на убийство другого", - отметили в прокуратуре.

Установлено, что 23 июля около 03.25 гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по ул. Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина.

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"В дальнейшем иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице", - напомнили в прокуратуре.

После этого, примерно в 04.30, находясь возле дома №1-а по улице Двинской, злоумышленник заметил пожилую женщину. Бросившись к ней с ножом, он нанес женщине многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы.

"Жизнь 68-летней киевлянки была спасена только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - отметили в прокуратуре.

Кроме этого, при задержании злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

"Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями. В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ранил ножом женщину. Это произошло в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича.