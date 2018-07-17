Стала известна причина взрыва в многоэтажке Кривого Рога, пострадали 8 квартир (видео)
10:46, 17 июля 2018Происшествия
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На 8-м этаже 9-ти этажного дома произошел взрыв бытового газа, в результате три человека травмированы.
Дом отключили от газа / фото Госчс
Взрыв в многоэтажке Кривого Рога произошел из-за бытового газа, от взрыва пострадали 8 квартир.
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В Кривом Роге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
Об этом сообщает полиция, открыто уголовное производство. "В жилом доме по вул.Волшебная Терновского района произошел взрыв. Выездом на место установлено, что на 8-м этаже 9-ти этажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате три человека травмированы. Мужчина 1983 года рождения находится в больнице, женщина 1963 и девочка 2011 годов рождения проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, среди пострадавших есть ребенок.
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