В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: много пострадавших, среди них - ребенок (фото, видео)

Взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме.

В Кривом Роге в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22 16 июля.

"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти отселили 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в гостинице найдены мертвыми два туриста из Эстонии.