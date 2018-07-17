В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: много пострадавших, среди них - ребенок (фото, видео)
08:38, 17 июля 2018Происшествия
1048 0
Взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме.
Местные власти отселили 4 жителей дома / ГСЧС
В Кривом Роге в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека, среди которых один ребенок.
Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной / ГСЧС
Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ Киеве в результате пожара в гостинице пострадали шесть человек (фото)
Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22 16 июля.
"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти отселили 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается.
Как сообщал УНИАН, в Одессе в гостинице найдены мертвыми два туриста из Эстонии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter