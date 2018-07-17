В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: много пострадавших, среди них - ребенок (фото, видео)

08:38, 17 июля 2018
Происшествия
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Местные власти отселили 4 жителей дома / ГСЧС 
Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной / ГСЧС

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22 16 июля. 

"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти отселили 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в гостинице найдены мертвыми два туриста из Эстонии.

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Теги: #взрыв#Кривой Рог