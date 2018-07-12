Попытка суицида во время сессии горсовета: во Львове женщина хотела спрыгнуть со второго этажа (видео)

На такой шаг женщина решилась, поскольку уже несколько месяцев не получает зарплату.

Попытка суицида во время сессии горсовета. Со второго этажа львовской Ратуши едва не выпрыгнула женщина.

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Депутаты должны были рассмотреть вопрос задержки зарплаты в одной из стоматологических поликлиник города, говорится в сюжете ТСН. Вместо этого начали собираться на перерыв. Это возмутило врача стоматологии. Она моментально вскарабкалась на окно, от земли оно высотой восемь метров. Женщина грозилась выпрыгнуть на улицу, потому что говорит - несколько месяцев не получает зарплаты. С подоконника ее сняли охранники, она не сопротивлялась и со временем успокоилась.