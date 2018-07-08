В России микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой – есть погибшие
14:02, 08 июля 2018Происшествия
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Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу города Орел.
В России жертвами ДТП стали двое украинцев / prm
Два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на объездной дороге под городом Орел (Россия).
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Как сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, пострадавшие являются гражданами Украины.
"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - заявил источник агентству.
Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивают медики.
Напомним, в январе в Курской области России перевернулся микроавтобус с гражданами Украины, погибли три человека.
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