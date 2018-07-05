В Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, пострадали три человека - СМИ (фото)
20:43, 05 июля 2018Происшествия
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По словам источника, в момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника.
На месте работают следователи / Depo.Харьков
В Харькове был подорван автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.
Об этом корреспонденту Depo.Харьков сообщил информированный источник в органах Национальной полиции.
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Подрыв автомобиля "Ауди" произошел на улице Гризодубовой, 54.
Источник подчеркнул, что в момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника. Все получили легкие телесные повреждения.
На месте работают следователи.
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