В Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, пострадали три человека - СМИ (фото)

По словам источника, в момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника.

В Харькове был подорван автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Об этом корреспонденту Depo.Харьков сообщил информированный источник в органах Национальной полиции. Читайте такжеРазорвали рот и пытались переехать: на Сумщине на переселенца-инвалида напали из-за русского языка Подрыв автомобиля "Ауди" произошел на улице Гризодубовой, 54. Источник подчеркнул, что в момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника. Все получили легкие телесные повреждения. На месте работают следователи. Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева сегодня застрелили полицейского.

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