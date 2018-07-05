В Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, пострадали три человека - СМИ (фото)

20:43, 05 июля 2018
Происшествия
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На месте работают следователи / Depo.Харьков

Об этом корреспонденту Depo.Харьков сообщил информированный источник в органах Национальной полиции.

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Подрыв автомобиля "Ауди" произошел на улице Гризодубовой, 54.

Источник подчеркнул, что в момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника. Все получили легкие телесные повреждения.

На месте работают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева сегодня застрелили полицейского.

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Теги: #Харьков#взрыв