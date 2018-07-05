"Вел наблюдение": стали известны подробности убийства полицейского в Киеве (фото)

Тело погибшего в автомобиле на улице Щусева увидела прохожая и сразу позвонила в полицию.

Убитый сегодня в Киеве полицейский вел слежку во дворе дома, где его расстреляли.

Об этом сообщил журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Перестрелкой с трупами в Киеве теперь никого не удивишь. Но сегодняшний расстрел полицейского все-таки отличается от предыдущих. Источники "Надзвычайных Новын" на месте происшествия сообщили, что полицейский вел за кем-то наблюдение из своего Хюндая во дворике по улице Щусева, 18/14. Там его и расстреляли. Пока что известно о двух огнестрельных ранениях в голову и в грудь...", - сообщил журналист.

«Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, из какого оружия стреляли», - сообщил УНИАН заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

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Тело погибшего в автомобиле на улице Щусева увидела прохожая и сразу позвонила в полицию.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, кинологи и сотрудники уголовного розыска.

Открыто два уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева на ул. Щусева сегодня, 5 июля, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.