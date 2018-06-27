В Николаеве с убившим прохожего мужчиной полицейские накануне убийства побеседовали и отпустили

В полиции заявили, что оснований для того, чтобы задерживать мужчину не было, поэтому с агрессивным и явно неадекватным дебоширом провели профилактическую беседу и отпустили.

С 45-летним жителем Николаева, который на территории больницы до смерти забил проходящего мимо 30-летнего мужчину, в полиции была проведена накануне профилактическая беседа.

Об этом рассказали в ГУ НП Николаевской области журналистам «Чрезвычайных новостей», передают "Новости N".

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Как пояснила руководитель отдела коммуникации областной полиции Елена Бережная, оснований для того, чтобы задерживать мужчину у правоохранителей не было, поэтому с агрессивным и явно неадекватным дебоширом провели профилактическую беседу и отпустили.

Врачи наркологического отделения, куда мужчину привезла жена, сообщили, что пациент отказался проходить какое-либо лечение и напал на еще одного больного. Поэтому все, что могли сделать врачи в данной ситуации — это вызвать полицию.

В результате после этого неадекватный мужчина просто вышел на улицу и жестоко избил и задушил проходящего мимо 30-летнего Максима Середу, который через 9 дней скончался, не приходя в сознание.

Как сообщал УНИАН, пропавшего экс-атамана казаков нашли раздетым и мертвым в лесу под Харьковом.