Пропавшего экс-атамана казаков нашли раздетым и мертвым в лесу под Харьковом

По предварительной информации полиции, смерть не была насильственной.

Пропавшего неделю назад Гамзата Гаджиева нашли мертвым в лесу под Харьковом.

26 июня в лесу районе села Циркуны полиция обнаружила обнаженное тело бывшего атамана Слободского казачьего округа, передает NewsRoom со ссылкой на источники.

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Как сообщают правоохранители, рядом с мужчиной был его автомобиль Land Rover с документами и 170 гривнами. По предварительной информации полиции, смерть Гаджиева не была насильственной. Тело погибшего передали на экспертизу.

Напомним, что экс-атаман казаков пропал на прошлой неделе. Его сожительница сообщила, что 58-летний активист "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" уехал из дома 18 июня в 10:00 и на связь больше не выходил. Кроме того, мужчина имел при себе $50 тысяч.

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