По Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки
18:54, 22 июня 2018Происшествия
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Рассматривается версия о самоубийстве.
В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки / фото dtp.kiev.ua
В городе Вишневое под Киевом в одном из новыж жилых комплексов девушка выпала из окна.
Как сообщают в группе dtp.kiev.ua, девушка умерла на месте. Рассматривается версия о самоубийстве.
"Смертертельное ЧП под Киевом в г. Вишневое. В ЖК "Пионерский Квартал", девушка выпала из окна. Есть подозрение на самоубийство", - говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 19 июня во Львове 75-летний мужчина погиб, выпав из окна на седьмом этаже.
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