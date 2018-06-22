По Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Рассматривается версия о самоубийстве.

В городе Вишневое под Киевом в одном из новыж жилых комплексов девушка выпала из окна.

Как сообщают в группе dtp.kiev.ua, девушка умерла на месте. Рассматривается версия о самоубийстве.

"Смертертельное ЧП под Киевом в г. Вишневое. В ЖК "Пионерский Квартал", девушка выпала из окна. Есть подозрение на самоубийство", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 19 июня во Львове 75-летний мужчина погиб, выпав из окна на седьмом этаже.