По Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

18:54, 22 июня 2018
Происшествия
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В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки / фото dtp.kiev.ua

Как сообщают в группе dtp.kiev.ua, девушка умерла на месте. Рассматривается версия о самоубийстве.

"Смертертельное ЧП под Киевом в г. Вишневое. В ЖК "Пионерский Квартал", девушка выпала из окна. Есть подозрение на самоубийство", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 19 июня во Львове 75-летний мужчина погиб, выпав из окна на седьмом этаже.

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Теги: #самоубийство#Киевская область