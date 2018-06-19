Во Львове 75-летний мужчина погиб, выпав из окна на седьмом этаже

Полицейские установили, что львовянин выпал из окна собственной квартиры.

Во Львове вчера, 18 июня, в результате падения из окна квартиры на седьмом этаже жилой многоэтажки погиб человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 06.50 поступило сообщение, что на ул. Шевченко во Львове из окна многоэтажки выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте.

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Полицейские установили, что погибший - 75-летний львовянин, выпал из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже дома.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство с примечанием «самоубийство»). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Святошинском районе столицы, на улице Гната Юры в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей.