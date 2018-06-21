В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода (фото)

Угодивший под колеса мужчина скончался от полученных травм на месте.

На проспекте Центральном в Николаеве маршрутное такси «Рута» сбила пешехода.

Как сообщает местное издание «Новости N», автомобиль, двигавшийся по проспекту, со стороны улицы Садовой, притормозил на красный сигнал светофора перед улицей Малой Морской.

Читайте такжеВ Тернополе иностранец спровоцировал масштабное ДТП: повреждены 3 легковушки и две маршрутки (фото, видео)

Когда все пешеходы уже перешли дорогу по «зебре», справа налево по ходу движения транспорта проезжую часть начал переходить мужчина. В этот же момент маршрутка тронулась с места и сбила его.

От полученных травм пешеход скончался на месте, прибывшие на место врачи лишь констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что еа трассе Киев-Харьков в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка - пассажир автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в отбойник.