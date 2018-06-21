В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода (фото)

14:54, 21 июня 2018
Происшествия
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В Николаеве пешеход погиб в трагическом ДТП / Новости N

Как сообщает местное издание «Новости N», автомобиль, двигавшийся по проспекту, со стороны улицы Садовой, притормозил на красный сигнал светофора перед улицей Малой Морской.

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Когда все пешеходы уже перешли дорогу по «зебре», справа налево по ходу движения транспорта проезжую часть начал переходить мужчина. В этот же момент маршрутка тронулась с места и сбила его.

От полученных травм пешеход скончался на месте, прибывшие на место врачи лишь констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что еа трассе Киев-Харьков в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка - пассажир автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в отбойник.

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Теги: #ДТП#Николаев