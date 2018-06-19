"Не ехал, а летел со звуком самолета": на Полтавщине Audi на скорости влетел в отбойник, есть жертвы (фото, видео)

Автомобиль снес около 50 метров отбойника.

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка - пассажир автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в отбойник.

Водитель автомобиля попал в реанимацию, сообщают в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Девушка сгорела. Парень-водитель в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км. На протяжении 100 метров разбит отбойник. Какова была скорость Audi, неизвестно, но он, по словам нашего читателя, не ехал, а летел со звуком самолета", - говорится в сообщении.

В комментариях один из свидетелей ДТП сообщает, что тело девушки вытащили до загорания автомобиля, вероятнее всего, она погибла от полученных травм.

"За 2 км до места происшествия нас обошла эта Audi. Девушка не сгорела, ее вытянули...наверное травмы не совместимые с жизнью. И отбойника не 100 метров смял, метров 50. Это как раз в с.Вилки (село Вилы, Полтавская область - УНИАН), за пешеходным переходом. Кто-то переходил дорогу на пешеходном переходе, нес траву для скота. Слепило встречное солнце, и водитель то ли не увидел, то ли поздно среагировал (конечно...на такой скорости), уходил от столкновения и не справился с управлениям", - пишет комментатор.

Как сообщал УНИАН, 18 июня двое людей погибло, еще шестеро получили травмы в результате столкновения автомобилей на Житомирщине.