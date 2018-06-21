Под Киевом на Житомирской трассе горит АЗС - СМИ

О пожаре сообщила очевидица. По ее словам, возможное перекрытие трассы и даже взрыв.

Вечером 20 июня на Житомирской трассе в селе Гуривщина под Киевом возник пожар на АЗС "БРСМ".

Как передает ТСН, об этом в соцсети сообщила пользовательница Юлия Гулевич. "На Житомирской трассе горит АЗС "БРСМ" (горит недолго, ГСЧС еще нет). Стали свидетелями, через каких-то несколько минут перекроют трассу, скорее всего. Учитывайте при планировании маршрутов. Там одна колонка сильно горит. Мы дали газу сильно, чтобы проскочить. Могло рвануть. Там еще нет никого. Машины припаркованные возле здания стоят, люди какие-то бегают", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине во время демонтажа резервуаров на бывшей нефтебазе "БРСМ" произошел пожар.