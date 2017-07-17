На Киевщине во время демонтажа резервуаров на бывшей нефтебазе "БРСМ" произошел пожар

Сегодня в Киевской области ликвидировано возгорание на бывшей нефтебазе «БРСМ» вблизи села Крячки Васильковского района Киевской области, где два года назад продолжался многодневный пожар.

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16:14 на бывшей нефтебазе «БРСМ» в результате проведения газосварочных работ по демонтажу резервуаров произошло возгорание остатков горюче-смазочных материалов на площади 50 кв. м в разрушенном резервуаре (объем - 900 куб. м).

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В 17:05 пожар был ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 ед. техники и 18 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, с 8 по 17 июня 2015 года продолжался пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области. По официальным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.