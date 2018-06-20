В Броварах горит пятиэтажка (видео)

Жителей дома эвакуировали.

В городе Бровары Киевской области на улице Гагарина произошел пожар в жилом доме.

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Как сообщили в полиции Киевской области, загорелась крыша здания. Жителей дома эвакуировали.

"Горит крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара, которую осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники Броварского отдела полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте присутствуют медики.

Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

Видео с Yuotube Валерия Малицкая

Как сообщал УНИАН, 19 июня в селе Лесники под Киевом в результате удара молнии в жилой дом, вспыхнул пожар.