В Броварах горит пятиэтажка (видео)
14:31, 20 июня 2018Происшествия
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Жителей дома эвакуировали.
В Броварах горит жилой дом / facebook.com/pol.kievregion
В городе Бровары Киевской области на улице Гагарина произошел пожар в жилом доме.
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Как сообщили в полиции Киевской области, загорелась крыша здания. Жителей дома эвакуировали.
"Горит крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара, которую осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники Броварского отдела полиции", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте присутствуют медики.
Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.
Видео с Yuotube Валерия Малицкая
Как сообщал УНИАН, 19 июня в селе Лесники под Киевом в результате удара молнии в жилой дом, вспыхнул пожар.
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