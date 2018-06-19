Огромный столб черного дыма: под Киевом молния попала в дом (видео)

В Киевской области гроза привела к пожару, пострадавших нет.

В селе Лесники под Киевом молния попала в жилой дом, вспыхнул пожар. Журналисты узнали, пострадал ли кто-то от небесного огня.

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"На месте пепелища был недостроенный двухэтажный деревянный дом. Соседи сообщили, что огонь вспыхнул мгновенно, когда прибыли спасатели, он охватил уже весь дом", - говорится в сюжете ТСН.

Один из спасателей рассказал, что вероятная причина пожара - удар молнии. Об этом говорят и соседи. Этот дом - не единственный пострадавший в этом селе.

Как сообщала Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, днем будет облачно, температура до +28°.