В Одессе бездомного забросали камнями подростки и забил до смерти отец одного из детей

Сообщается, что дети-подростки ради забавы бросали камнями в бездомных.

В Старобазарном сквере Одессы в результате жестоких побоев умер бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас.

По словам очевидцев, и данную информацию подтвердил изданию "048" источник в полиции, дети-подростки ради забавы бросали камнями в бездомных.

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Как сообщается, один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно. Отец мальчика стал избивать бездомного, который просил пощады, на глазах матери ребенка и других детей.

В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия. Он был совсем молодым парнем.

В полиции обещают сообщить подробности вопиющего инцидента позже, в данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция задержала двух из трех «отморозков», напавших на молодого человека в супермаркете «Сильпо» на метро “Лукьяновская”.