В Киеве задержали избивших парня в супермаркете "отморозков": видео зверского нападения (обновлено)

Двое из трёх мужчин, напавших на молодого человека, уже задержаны и дают показания.

В Киеве полиция задержала двух из трех «отморозков», напавших на молодого человека в супермаркете «Сильпо» на метро “Лукьяновская”.

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Как сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, несколько дней назад в супермаркете «Сильпо» на метро “Лукьяновская” группа «отморозков зверски избила молодого человека».

Видео брутального избиения с подлым ударом исподтишка вмиг облетело социальные сети.

«Безразличное поведение охранника супермаркета «Сільпо» оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района своё дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим, или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления», – говорится в сообщении.

Обновление. Добавлен комментарий компании.

В ночь с 07.06. на 08.06. в Супермаркет «Сильпо» по адресу ул. Белорусская, 2, произошел неприятный инцидент, в котором 3 неизвестных избили молодого человека.

Охранник магазина, увидев, что происходит, сразу отреагировал - попросил остановить драку и попытался ее разнять, после чего нападавшие покинули магазин.

Сразу же после этого, охранник нажал кнопку вызова службы быстрого реагирования и вызвал скорую помощь. Охранник магазина действовал в соответствии со своими полномочиями. Полиция зафиксировала инцидент и пригласила видео и фото с камер наблюдения, чтобы начать оперативные действия по задержанию нападавших.

Со своей стороны мы предоставили видео и поддерживаем коммуникацию с женой потерпевшего.

13.06. начальник службы охраны узнал среди гостей одного из нападавших и сразу сообщил об этом жене потерпевшего. Жена вызвала наряд полиции, после чего удалось задержать двух нападавших.

Что касается потерпевшего Евгения, его состояние улучшилось. Мы очень обеспокоены его здоровьем и будем способствовать его скорейшему выздоровлению.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!