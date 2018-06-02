В результате ДТП в Ривне погиб оператор Агентства журналистских расследований

Еще три человека травмированы.

В результате ДТП в Ривно погиб оператор Агентства журналистских расследований «Четвертая власть» Валерий Мартынюк.

Об этом сообщил главный редактор агентства Владимир Торбич.

«Не стало с нами Валеры Мартынюка младшего. Нет слов, чтобы выразить печаль. Valera Martunyk был хорошим оператором и хорошим фотографом. Несчастный случай, нарушение водителем правил дорожного движения и нет товарища, коллеги, отца, сына ... », - написал он.

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Из сообщений Торбича понятно, что оператор умер уже в больнице. Поскольку перед этим было сообщение: «Опeратор и журналистка "Чeтвeртои власти" попали в ДТП. Жизни Ани ничего нe угрожает, сказал врач городской. Валера в областной».

Он отметил, что, по предварительной информации, «таксист разворачивлся на выезде из Ривне и в него въехал автобус».

В то же время в Отделе коммуникации полиции Ривненской области сообщают, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера, первого июня, около 20 часов на улице Дубенской областного центра. При этом фамилии пострадавших не называются.

«Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением «Киев-Львов» под управлением 35-летнего жителя Тернопольщины», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате ДТП тяжелые травмы получил «пассажир легковушки, 30-летний ривненчанен, и несмотря на предпринятые реанимационные меры жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он умер».

В сообщении сказано, что также в ДТП травмирован водитель «Renault», медики диагностировали у него политравму, а у 23-летней пассажирки этого же автомобиля - переломы костей лица и сотрясение головного мозга - оба госпитализированы в травматологическое отделение.

В полиции отмечают, что в момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

В полиции сообщают, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

«Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки взяли образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков», - сказано в сообщении.