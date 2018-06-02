В Ривно легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, есть жертвы (фото)

41-летний житель, водитель легковушки, совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

В Ривно вчера вечером автомобиль Renault Megane столкнулся с автобусом Setra сообщением «Киев-Львов».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 41-летний водитель легковушки, совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

В результате аварии один из пассажиров легковушки получил тяжелые травмы, от которых сегодня около 4 утра умер в больнице. Также травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, их госпитализировали в травматологическое отделение.

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"В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых пострадала только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения", - добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки взяли образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

Как сообщал УНИАН, вблизи Житомира водитель микроавтобуса сбил насмерть 13-летнего велосипедиста.