В Кривом Роге задержали хирурга, который делал "самую качественную силиконовую грудь" - СМИ

Врач, который прославился в городе как мастер пластической хирургии, может отправиться в тюрьму на срок от 2-х до 4-х лет по обвинению во взяточничестве.

Криворожские правоохранители задержали "на горячем" врача, который требовал 3,5 тысячи долларов взятки за операцию, которая должна быть бесплатной.

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Как сообщает областная полиция, факт дачи взятки правоохранители задокументировали утром 30 мая. Отмечают, что медработнику грозит уголовная ответственность по ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 4-х лет.

Как сообщает Украинская правда, по данным местных СМИ, задержанным оказался известным в городе пластическим хирургом, который работал в 8-й городской больнице.

В то же время, депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник в Facebook написал, что "этот хирург, на базе больницы, делал самые качественные и относительно недорогие силиконовые сиськи и исправлял носики, как у актрис из мексиканских сериалов". Колесник добавил, что медработник "зарабатывал круто".

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как пластические операции меняют жизнь женщин.