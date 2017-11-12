Убийственная красота: журналисты рассказали, как пластические операции изменяют жизнь женщин (видео)

На сцене, на светских раутах и даже в кулуарах Верховной Рады. Мода на искусственные формы сначала покорила мир, а теперь и Украину! Современные модницы даже знают, в какое время лучше провести операцию. Некоторым мужчинам нравятся пышные губы, другим – неестественно большая грудь. С экранов телевизоров и смартфонов на нас смотрят идеальные лица и полуобнаженные тела со сверхбольшими прелестями. Но такая красота может быть убийственной.

Истории украинских звезд о своих операциях. Фабрика красоты для vip-ов: где меняют свою внешность богатые и известные. Истории тех, для кого пластические операции стали роковыми. И как пластический хирург, который изуродовал не одно лицо, и до сих пор принимает в государственной больнице. Об этом в сюжете «Украинских сенсаций».

Кумир миллионов – американская звезда Ким Кардашьян благодаря стараниям пластических хирургов она не стесняется обнажаться перед камерами, ведь ее тело – это ее визитная карточка. Миллионы зрителей с ума сходят от ее сверхбольших чудаковатых красот.

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Украинский прототип американской дивы – Елена Политуха, бывшая жена главы Дергачевского района Харьковщины и бизнесмена-мыловара Александра Политухи. Несколько лет назад женщина стала известна общественности из-за своей слишком откровенной странице в соцсети. Там она не стесняется показывать свое оттюнингованное тело: грудь и ягодицы. У нее есть все: брендовая одежда, подарки от мужчин, поездки на курорты и шумные вечеринки. Казалось бы, вот она – идеальная жизнь. Но было бы она такой, если бы она однажды не легла бы под нож хирургов?..

Созерцая такую «идеальную жизнь», женщины готовы на все, чтобы тоже хотя бы на миг пожить в стиле лакшери.

Ведущая Кульбаба Сиси, а в жизни Валерия Крук не скрывает, что над ее соблазнительным образом поработала не только матушка природа. Настоящая «ВИА Гра» Эрика Герцег: то, как выглядит девушка сегодня – неустанная работа над собой. Жостка диета, тренировки и косметические процедуры – все это сделало из неприметной девушки солистку самой сексуальной группы.

Самый популярный пластический хирург в Украине – Эдгар Каминский рассказал о популярных среди звезд операциях и некоторые детали из пластики.

«Пациенты делятся на два типа. Первые – это те, которым рассказывают, что пластика – это круто и классно. А вторые – те, которые считают, что всех пластических хирургов надо посадить. Нейтрального не бывает», - уверяет врач Каминский.

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Но есть и обратная сторона красоты: в погоне за соблазнительными губами красавицы подвергают себя страшной опасности и длительное лечение. Искаженные губы, носы, лица, заражения и абсцесс – кто же в этом виноват?..

Спрос порождает предложение. Жажда женщин к изменениям и бешеная популярность безоперационных косметологических вмешательств привела к тому, что теперь инъекции колят всюду, кто угодно и где угодно. Если раньше это делали только врачи и только в специализированных косметических клиниках, то теперь достаточно зайти в парикмахерскую под домом, где колоть вас будет человек без медицинского образования. Достаточно пройти двухнедельные курсы, и ты – косметолог. Но можно ли доверять такому человеку?.. И самое страшное то, что именно вам будет вводить такой косметолог. Аналоги препаратов неизвестного происхождения, вводимые под кожу: кто знает, как впоследствии поведет себя вещество, не токсичное ли оно и к чему может привезти такая инъекция?..

Неимея достаточно денег на ведущих пластических хирургов и известные клиники, женщины рискуют собственной жизнью ради красоты, которая может стать убийственной.

Адвокат Сергей Костыра говорит, что привлечь к ответственности пластического хирурга, изуродовал ваше лицо, в Украине практически невозможно. Ведь в нашем законодательстве нет понятия «пластическая хирургия».

«Люди будут умирать от скальпеля черных пластических хирургов, а деньги, миллионы будут идти им в карманы вместо того, что пополнять государственный бюджет. В любой цивилизованной стране этот вопрос урегулирован. Если есть какой-то вид деятельности, то есть ответственность и есть закон, прописанный об этом. У нас, к сожалению, этого нет. На сегодня ни разу Верховная Рада не голосовала за внесение изменений или за принятие закона об пластической хирургии», - отметил адвокат.

Поскольку закона, который бы влиял на сверхпопулярный сегодня вид хирургии, нет, каждый, кто решился лечь под нож хирурга, играет в лото.