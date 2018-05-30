В Одессе горел жилой дом – погиб человек
Сегодня в центре Одессы во время масштабного пожара в жилом доме погиб человек.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5:58 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре в квартире 3-этажного жилого дома в центральной части города. По указанному адресу на Деволановском спуске выехало подразделение ГСЧС.
На месте происшествия спасатели установили, что огонь вспыхнул в одной из квартир на 2-м этаже жилого дома на площади 400 кв. м. Существовала угроза распространения пламени, так как данный жилой дом – старой архитектурной конструкции с деревянным и камышовым перекрытием.
Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 25 человек. В ходе ликвидации огня бойцами ГСЧС обнаружено тело погибшего мужчины, по предварительной информации – владельца квартиры, где возник пожар.
В 7:45 пожар был ликвидирован. С жильцами дома, которые нуждались в психологической помощи, работали представители психологической службы ГСЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекались 82 человека личного состава и 20 единиц техники взаимодействующих служб, из них 60 человек личного состава и 13 единицы основной пожарной и специальной техники Главного управления ГСЧС.
Причина возгорания и гибели мужчины устанавливается.
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