Масштабный пожар в Одессе: в парке Горького горит кафе (фото, видео)
18:34, 01 мая 2018Происшествия
127
По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов.
В Одессе кафе под названием «ВДВ» (в честь десантных войск СССР) горит в центре парка Горького.
Об этом сообщает "Думская". Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших тоже нет. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами.
ВИДЕО: YouTube Новости Думская
Читайте такжеВ центре Киева горит дом (фото, видео)
"Площадь пожара – 300 квадратных метров. По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов", - сказано в сообщении.
Ранее в бразильском Сан-Паулу обрушилась охваченная огнем многоэтажка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter