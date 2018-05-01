Масштабный пожар в Одессе: в парке Горького горит кафе (фото, видео)

18:34, 01 мая 2018
Происшествия
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В Одессе кафе под названием «ВДВ» (в честь десантных войск СССР) горит в центре парка Горького.

Об этом сообщает "Думская". Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших тоже нет. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами.

ВИДЕО: YouTube Новости Думская

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"Площадь пожара – 300 квадратных метров. По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов", - сказано в сообщении.

Ранее в бразильском Сан-Паулу обрушилась охваченная огнем многоэтажка.

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Теги: #Одесса#пожар#кафе