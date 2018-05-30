В Днепре спасатели ликвидировали пожар в больнице им. Мечникова
В Днепре спасатели ликвидировали пожар в хирургическом отделении областной больницы им. Мечникова.
Читайте такжеВ Днепре спасают трех раненых на Донбассе украинских военных
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила 30 мая в 00:43.
«Горела мебель в пустой палате №3 на площади 30 м кв. на 7-м этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента», - говорится в сообщении.
В результате пожара пострадала пациентка 1956 года рождения, которая находилась в соседней палате. Ее с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» перевели в реанимационное отделение.
Во время пожара с 6-го, 7-го, 8-го этажей личным составом ГУ ГСЧС в Днепропетровской области совместно с медработниками выведены на свежий воздух 92 человека.
Пожар ликвидирован в 01:29.