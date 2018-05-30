В Днепре спасатели ликвидировали пожар в больнице им. Мечникова

Во время пожара эвакуировали 92 человека.

В Днепре спасатели ликвидировали пожар в хирургическом отделении областной больницы им. Мечникова.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила 30 мая в 00:43.

«Горела мебель в пустой палате №3 на площади 30 м кв. на 7-м этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента», - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадала пациентка 1956 года рождения, которая находилась в соседней палате. Ее с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» перевели в реанимационное отделение.

Во время пожара с 6-го, 7-го, 8-го этажей личным составом ГУ ГСЧС в Днепропетровской области совместно с медработниками выведены на свежий воздух 92 человека.

Пожар ликвидирован в 01:29.