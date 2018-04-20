Мэрия Днепра восстановит статус земель историко-культурного назначения на территории больницы им. Мечникова

Речь идет об участке, где расположен памятник архитектуры национального значения – Здание земской больницы, построенное еще в 1840-х годах.

Городской совет Днепра на ближайшей сессии рассмотрит вопрос об исправлении ошибки со статусом земель на территории Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Речь идет об участке, где расположен памятник архитектуры национального значения – Здание земской больницы, построенное еще в 1840-х годах.

В 2011 году, во время инвентаризации земли на территории больницы имени Мечникова, организация ООО «Бизнес-Эксперт», проводившая землеустроительные работы, допустила техническую ошибку в одном из документов. Из-за этого участок площадью более чем 2,6 га, где находится Здание земской больницы, отнесли к землям жилой и общественной застройки, а не к землям историко-культурного назначения. Зато остальную территорию площадью более чем 8 га записали как земли историко-культурного назначения.

Тогда на неточность не обратили внимания. Ее обнаружили только сейчас, во время плановой проверки документов. Поэтому, в соответствии с законодательством, землеустроительная организация обратилась в городской совет с ходатайством об исправлении ошибки. Днепровские депутаты рассмотрят соответствующее решение на ближайшей сессии.

В департаменте по работе с активами Днепровского горсовета отметили: никакого строительства на территории больницы имени Мечникова не планируется. Наоборот – решение об изменении категории земли обеспечит охрану Здания земской больницы.