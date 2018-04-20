Мэрия Днепра восстановит статус земель историко-культурного назначения на территории больницы им. Мечникова

15:48, 20 апреля 2018
Общество
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Мэрия Днепра восстановит статус земель историко-культурного назначения на территории больницы им. Мечникова / dpchas.com.ua

В 2011 году, во время инвентаризации земли на территории больницы имени Мечникова, организация ООО «Бизнес-Эксперт», проводившая землеустроительные работы, допустила техническую ошибку в одном из документов. Из-за этого участок площадью более чем 2,6 га, где находится Здание земской больницы, отнесли к землям жилой и общественной застройки, а не к землям историко-культурного назначения. Зато остальную территорию площадью более чем 8 га записали как земли историко-культурного назначения.

Тогда на неточность не обратили внимания. Ее обнаружили только сейчас, во время плановой проверки документов. Поэтому, в соответствии с законодательством, землеустроительная организация обратилась в городской совет с ходатайством об исправлении ошибки. Днепровские депутаты рассмотрят соответствующее решение на ближайшей сессии.

В департаменте по работе с активами Днепровского горсовета отметили: никакого строительства на территории больницы имени Мечникова не планируется. Наоборот – решение об изменении категории земли обеспечит охрану Здания земской больницы.

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