Убийство Аркадия Бабченко: фоторепортаж с места происшествия

Российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко застрелили, когда он зашел в квартиру.

В Киеве 29 мая вечером был застрелен российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

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Убийца совершил три выстрела в спину после чего скрылся. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого.

В качестве одной из версий убийства журналиста полиция называет его профессиональную деятельность.

"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.