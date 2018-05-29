Полиция обнародовала фоторобот убийцы журналиста Бабченко

Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Киевское управление полиции составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.

Его опубликовал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду. Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В полиции назвали первую версию мотивов преступления - профессиональная деятельность.