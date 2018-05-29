Полиция обнародовала фоторобот убийцы журналиста Бабченко
23:59, 29 мая 2018Происшествия
672
Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.
Бабченка убили в его доме / фото facebook.com/mixailotkach
Киевское управление полиции составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.
Его опубликовал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеЖурналист показала фото с места убийства Аркадия Бабченко
Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду. Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В полиции назвали первую версию мотивов преступления - профессиональная деятельность.
Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко