ДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку

В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр.

В турфирме, автобус которой попал в ДТП в Будапеште, причиной аварии считают дорожную разметку.

В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр, сообщает ТСН.

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"Мы считаем, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта. Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера", - говорит представитель турфирмы.

Из-за аварии венгерская полиция открыла уголовное производство. 52-летнего водителя-украинца задержали и допросили. Вероятно, суда он будет ждать за решеткой.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мая в Будапеште произошла трагическая авария - двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути к аэропорту Ферихедь в 18-ом районе венгерской столицы на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.

В результате столкновения почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен. На данный момент известно о 28 раненых, среди них восемь – с тяжелыми травмами.