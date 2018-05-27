На рынке возле «Лесной» в Киеве задержали 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин

Несколько десятков агрессивных молодчиков разгромили торговую точку продавца, который вчера избил военного пенсионера.

В Киеве на рынке возле метро «Лесная» возник конфликт, в результате которого пострадали трое правоохранителей, а также задержаны 10 участников инцидента.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национальной полиции Киева.

«В результате конфликта на рынке возле станции метро «Лесная» пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников происшествия доставили в Деснянское управление полиции», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который вчера избил военного пенсионера и был задержан, а также устроили потасовку с полицейскими, в частности, швырялись камнями.

«Полицейские вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десятерых активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, которые размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного дадут правовую квалификацию», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Отметим, что вчера видео избиения мужчины в Facebook выложила дочь потерпевшего. Она и описала в соцсети весь произошедший конфликт. Сегодня в сети появилась информация о том, что возле киоска, где избили пенсионера, неизвестные разгромили киоски.