В Днепре прогремел взрыв возле кафе «Алладин»

09:59, 20 мая 2018
Происшествия
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Кафе "Алладин" в Днепре пострадало от взрыва / Информатор

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По сообщению ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, погибших и пострадавших нет, однако осколками взрывчатки поврежден фасад, окна и двери здания.

Подразделения ГСЧС организовали дежурство на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что на территории складских помещений в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, травмированы шестеро охранников.

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Теги: #Днепр#взрыв