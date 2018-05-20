В Днепре прогремел взрыв возле кафе «Алладин»
09:59, 20 мая 2018Происшествия
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Осколками взрывного устройства повреждены фасад, окна и двери здания.
Кафе "Алладин" в Днепре пострадало от взрыва / Информатор
В ночь на 20 мая у кафе «Алладин» в Индустриальном районе города Днепр взорвался неизвестные предмет.
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По сообщению ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, погибших и пострадавших нет, однако осколками взрывчатки поврежден фасад, окна и двери здания.
Подразделения ГСЧС организовали дежурство на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что на территории складских помещений в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, травмированы шестеро охранников.
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