Появились фото мужчины, который под носом у охраны суда украл мотоцикл брата Найема

Сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.

В сети появилась фотография похитителя мотоцикла Маси Найема – брата народного депутата Мустафы Найема.

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Фото опубликовала на своей странице в Facebook адвокат Алина Самарец.

«Это лицо на фото сегодня у самого Апелляционного суда г. Киева под носом у охраны суда похитило мотоцикл Маси Найема. Если кому известна эта личность, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.