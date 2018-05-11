Появились фото мужчины, который под носом у охраны суда украл мотоцикл брата Найема
15:21, 11 мая 2018Политика
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Сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.
Вор на мотоцикле Маси Найема / фото Alja Samarets, Facebook
В сети появилась фотография похитителя мотоцикла Маси Найема – брата народного депутата Мустафы Найема.
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Фото опубликовала на своей странице в Facebook адвокат Алина Самарец.
«Это лицо на фото сегодня у самого Апелляционного суда г. Киева под носом у охраны суда похитило мотоцикл Маси Найема. Если кому известна эта личность, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.
фото Alja Samarets, Facebook
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