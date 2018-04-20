В Запорожье 19-летний пьяный парень сбил трех пешеходов на переходе на глазах у патрульных (видео)

Пытаясь скрыться, он врезался в автомобиль полицейских.

В Запорожье сотрудники полиции задержали 19-летнего водителя, который сбил троих пешеходов, после чего спровоцировал столкновение с машиной полиции охраны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

ДТП произошло в четверг, 19 апреля, на улице Чаривной, что в Шевченковском районе Запорожья.

Авария произошла на глазах у патрульных – водитель сбил троих пешеходов и пытался скрыться с места ДТП. Известно, что пострадавшие – женщины, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Когда автомобиль нарушителя пытались заблокировать, его водитель пошел на таран полицейской машины.

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В итоге виновника ДТП таки задержали, им оказался 19-летний мужчина. По данным патрульных, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Угрозы для жизни пострадавших пешеходов нет, после оказания им первой медицинской помощи, их отпустили домой.

На правонарушителя составлены 5 административных материалов по ст.124 КУоАП (за совершение ДТП) , ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ч.2.ст.126 КоАП (управление автомобилем без документов), ст. 122-2 КУоАП (не остановка автомобиля по требованию работника полиции), ст 122-4 КУоАП (побег с места ДТП).