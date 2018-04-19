Смертельное ДТП на Донетчине: Daewoo Lanos врезался в автобус

Водитель Daewoo Lanos при обгоне столкнулся со встречным рейсовым автобусом.

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщается на сайте полиции Донетчины.

Читайте такжеПьяное смертельное ДТП на Киевщине: военного полтора года не могут привлечь к ответственности (видео)

По предварительным данным, около 15.00 вблизи поселка Цукурино водитель Daewoo Lanos, пытаясь обогнать автомобиль, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным рейсовым автобусом.

В результате аварии водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров с серьезными травмами госпитализированы. Водитель и пассажиры автобуса получили незначительные повреждения.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.