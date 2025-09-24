Зеленский подчеркнул, что готов к встрече с Путиным.

Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским лидером Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров.

В интервью Fox News он отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться где угодно.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", - отметил Зеленский..

Он в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Путиным где угодно, но конечно, не в Москве, как Путин предлагал ранее.

Это предложение Путина - просто повод отложить встречу, отметил президент.

Владимир Зеленский - другие заявления

Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом значительно улучшились. На это повлиял, в частности, тот факт, что Путин очень много раз врал Трампу.

Он также упрекнул Китай, отметив, что если бы Пекин действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он смог бы заставить Москву остановиться.

"Без Китая путинская Россия - это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", - отметил Зеленский.

