Одинокий волк из Словении путешествовал по Европе пока не встретил волчицу. Эта пара возродила популяцию волков в северной Италии.

Ученые, которые наблюдали за волками в Словении, удивились, когда в 2011 году один из самцов, - 18-месячный волк по имени Славк (Slavc), - покинул территорию своей семьи и отправился в долгое путешествие.

Как пишет Ifl Science, волк прошел 1600 километров, пересек Австрию, заснеженные Альпы и оказался на севере Италии, в регионе Верона.

Там он встретил самку, которая поселилась в итальянском Региональном природном парке Лессиния незадолго до этого. Экологи иронично назвали ее Джульеттой в память об истории любви, описанной Шекспиром. Волки спарились, родился выводок волчат - первый за сто лет в этой части Европы. С тех пор популяция волков там постепенно растет и на сегодня уже достигла 100 особей.

В Словении, откуда родом волк Славк, ведут постоянный мониторинг этих животных. На каждом волке там установлен трекер, который регулярно отслеживает их движение, передавая семь точек ежедневно. Именно поэтому его эпическое путешествие так досконально изучено.

Оно даже вдохновило писателя Адама Веймута написать книгу "Одинокий волк", в которой он описал свое путешествие сквозь Альпы по следам волка Славка.

Популяция волков в Украине

Напомним, что в Украине еще сохранились волки. В частности, живут они в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Их обычная добыча - копытные, зайцы или мышевидные грызуны. А летом они также едят яйца птиц, и даже фрукты, овощи или злаки.

