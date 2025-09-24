Он подчеркнул, что Трамп понимает, что Украина не может просто обменяться территориями с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом значительно улучшились, и стали более согласованными относительно того, как вести войну с Россией. Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

"Я думаю, что у нас лучшие отношения, чем раньше. Хорошо, что мы часто звонили друг другу и встречались, и тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также повлиял на наши отношения", - сказал президент.

Зеленский также сказал, что разведывательные данные, которыми обмениваются Киев и Вашингтон, теперь более тесно согласованы, что он назвал важным для принятия решений на поле боя.

Он также положительно оценил позитивный тон Трампа в последнее время.

"Президент Трамп был более позитивным в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца", - сказал Зеленский. "Я очень положительно отнесся к сигналам со стороны о том, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны".

Он также добавил, что позиция Трампа сместилась в вопросе территориальных уступок.

"Я думаю, что он сегодня понимает, что мы не можем просто обмениваться территориями. Это несправедливо", - сказал Зеленский.

Заявления Трампа об Украине

Американский президент считает, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ.

Президент США отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромные экономические трудности. Он считает, что сейчас время для того, чтобы Украина действовала.

Также Владимир Зеленский поделился деталями своего разговора с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

