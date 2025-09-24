На данный момент на нашу планету воздействует высокоскоростного поток из корональной дыры на Солнце.

В среду, 24 сентября, магнитной бури на земле не ожидается, однако вероятны периоды активного состояния нашей магнитосферы. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщают специалисты, Земля на данный момеент остается под влиянием высокоскоростного потока от корональной дыры. Из-за этого течение первых 24 и 25 сентября возможна кратковременная активная геомагнитная активность.

Ожидается, что скорость солнечного ветра постепенно снизится и уже 26 сентября магнитосфера будет спокойной.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за мощных потоков заряженных частиц от Солнца.

Для большинства людей магнитные бури проходят почти незаметно, однако у метеозависимых могут появляться головные боли, слабость, раздражительность, проблемы со сном или скачки давления.

Считается, что уменьшить влияние магнитных бурь можно, если соблюдать несколько правил:

старайтесь хорошо высыпаться и соблюдать режим дня;

пейте достаточно воды и откажитесь от чрезмерного количества кофе и алкоголя;

совершайте легкие прогулки на свежем воздухе и выполняйте простую разминку.

Таким образом, магнитные бури – природное явление, избежать которого невозможно, но их влияние можно смягчить, если правильно заботиться о своем здоровье.

