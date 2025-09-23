Со среды, 24 сентября, погода в Украине начнет ухудшаться. Первыми это ощутят жители западных и северных областей, где похолодает до +13°...+16° и пройдет дожди. Температура также снизится и в центральной части до +15°...+23°. И только на юге и востоке еще будет тепло и довольно солнечно, а воздух тут прогреется до летних +23°...+26°, на крайнем востоке - до +29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, дождь.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +9°, днем +15°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.
- В Тернополе 23 сентября ночью будет +10°, днем +15°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +10°, днем +14°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +15°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +10°, днем +16°, дождь.
- В Виннице завтра будет +10°...+17°, переменная облачность, дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +15°, переменная облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, переменная облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +19°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+21°.
- В Одессе 23 сентября - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +16°, переменная облачность, дождь.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +23°, переменная облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +12°...+26°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +29°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +29°.
24 сентября - праздник, приметы погоды
24 сентября - день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. По приметам, если аисты до сих пор не улетели, то осень будет теплой и длинной.