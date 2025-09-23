На юге и востоке погода не изменится.

Со среды, 24 сентября, погода в Украине начнет ухудшаться. Первыми это ощутят жители западных и северных областей, где похолодает до +13°...+16° и пройдет дожди. Температура также снизится и в центральной части до +15°...+23°. И только на юге и востоке еще будет тепло и довольно солнечно, а воздух тут прогреется до летних +23°...+26°, на крайнем востоке - до +29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, дождь.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +10°, днем +15°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +10°, днем +14°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +15°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +10°, днем +16°, дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+17°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +15°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +19°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 23 сентября - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +16°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +23°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +12°...+26°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +29°.

24 сентября - праздник, приметы погоды

24 сентября - день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. По приметам, если аисты до сих пор не улетели, то осень будет теплой и длинной.

