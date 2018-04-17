"Думал, атомная бомба упала": очевидцы рассказали подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

По словам свидетелей, в момент ДТП светофор горел в дежурном режиме мигающие желтым.

Во вторник, 17 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП на перекрёстке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Жертвами стали восемь человек, ещё 18 пострадали.

Как сообщает ТСН, водитель "Мазды" не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась по главной дороге, а ту отбросило на встречный автобус.

«Такой удар был, что я думал, что атомная бомба упала», - рассказывает свидетель происшествия. Как говорится в сюжете "ТСН", в момент ДТП еще не было шести утра, светофоры в дежурном режиме мигающие желтым. «Мазда» с второстепенной дороги вылетает на проспект и бьет маршрутку. И вылетает на встречку и врезается в автобус предприятия, который как раз ехал за работниками.

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«Несся с такой скоростью! Я думал, что сейчас тормознет. А он на полном ходу как дал! И все! Лежу, смотрю много трупов, сразу кровь, лежат стонут», - говорит пострадавший Сергей Яковенко.

Наибольшему удару подверглась именно маршрутка. Восемь пассажиров погибли на месте. Водителя с крайне тяжелыми ранениями едва вытащили спасатели.

Среди них трое из автобуса предприятия. Водитель «Мазды» и его несовершеннолетний пассажир отделались ушибами.

Водителя «Мазды» задержала полиция. Ему 67 лет. На месте аварии он был в окружении адвокатов. Полиция журналистов не подпускает, говорит, что у мужчины заболевание.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.