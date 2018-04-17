8 погибших, 18 пострадавших: подробности масштабного ДТП в Кривом Роге (видео)

К месту аварии в Кривом Роге горожане приносят цветы.

Сегодня утром в Кривом Роге произошло жуткое тройное ДТП. Столкнулись легковушка Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил работников завода.

В результате аварии погибли восемь человек, еще 18 пострадали, 4 в крайне тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя автомобиля Mazda, который был участником смертельного ДТП. По данным очевидцев, он проехал на мигающий желтый и протаранил маршрутку. Однако виновник аварии пока официально не назван.

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К месту аварии в Кривом Роге горожане приносят цветы. Среду, 18 апреля, объявили в Кривом Роге днем траура.