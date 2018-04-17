8 погибших, 18 пострадавших: подробности масштабного ДТП в Кривом Роге (видео)

14:40, 17 апреля 2018
Происшествия
1460

В результате аварии погибли восемь человек, еще 18 пострадали, 4 в крайне тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя автомобиля Mazda, который был участником смертельного ДТП. По данным очевидцев, он проехал на мигающий желтый и протаранил маршрутку. Однако виновник аварии пока официально не назван.

Читайте такжеТрагедия в Кривом Роге: 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии - новые подробности жуткого ДТП

К месту аварии в Кривом Роге горожане приносят цветы. Среду, 18 апреля, объявили в Кривом Роге днем траура.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смертельное ДТП в Кривом Роге
Теги: #ДТП#авария#автобус#жертви